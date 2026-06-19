Профилактику Вечного огня провели на Могиле Неизвестного Солдата

Специалисты АО "Мосгаз" провели профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в преддверии Дня памяти и скорби – 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Пока идет работа, пламя не гаснет. Его переносят специальным факелом на временную горелку – точную уменьшенную копию основной. После профилактики все возвращают на место. Участниками памятной церемонии традиционно стали дети со всей страны.

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