Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Москву-реку

Новый велопешеходный мост между Мнёвниковской поймой и районом Филевский Парк планируют достроить в 2027 году. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Специалисты уже возвели временный технический мост. Именно с этой платформы специалисты будут монтировать основные блоки будущего строения через Москву-реку.

В западной части Мнёвниковской поймы продолжается строительство еще одного пешеходного моста. Завершить его планируют также в следующем году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.