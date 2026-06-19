Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 18:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Москву-реку

Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Москву-реку

Собянин: завершена реконструкция школы № 2073 в районе Вороново

Собянин: карта москвича является одним из ключевых социальных проектов столицы

Собянин: пожар на Московском НПЗ локализован

Собянин сообщил об отражении атаки более 190 направлявшихся к Москве БПЛА

Собянин: силы ПВО продолжают отражать попытки атаки БПЛА на Москву

Собянин: на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников

Собянин: система ПВО уничтожила еще 43 БПЛА на подлете к Москве

Собянин: число участников спортивно-патриотических лагерей увеличится втрое

Сергей Собянин: новая школа во Внукове откроется 1 сентября

Новый велопешеходный мост между Мнёвниковской поймой и районом Филевский Парк планируют достроить в 2027 году. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Специалисты уже возвели временный технический мост. Именно с этой платформы специалисты будут монтировать основные блоки будущего строения через Москву-реку.

В западной части Мнёвниковской поймы продолжается строительство еще одного пешеходного моста. Завершить его планируют также в следующем году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительствовидеоЕкатерина Кузнеченкова

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика