Число новостроек со срывом сроков сдачи выросло в России

В России выросло число новостроек, которые вводят в эксплуатацию позже заявленных сроков. По данным Единого ресурса застройщиков, в этом году доля таких объектов достигла почти 60%.

Эксперты связывают ситуацию с сокращением денежного потока у девелоперов после изменения условий льготной ипотеки. На этом фоне некоторые компании сокращают расходы, уменьшают штат сотрудников и переносят сроки завершения строительства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.