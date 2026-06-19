19 июня, 08:30Общество
Число новостроек со срывом сроков сдачи выросло в России
В России выросло число новостроек, которые вводят в эксплуатацию позже заявленных сроков. По данным Единого ресурса застройщиков, в этом году доля таких объектов достигла почти 60%.
Эксперты связывают ситуацию с сокращением денежного потока у девелоперов после изменения условий льготной ипотеки. На этом фоне некоторые компании сокращают расходы, уменьшают штат сотрудников и переносят сроки завершения строительства.
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