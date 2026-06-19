Национальный родительский комитет РФ предложил привлекать студентов к присмотру за детьми

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой создать программу, которая позволит студентам вузов и колледжей подрабатывать, присматривая за детьми. Преимущество будут отдавать будущим педагогам.

По мнению авторов идеи, студенты смогут получить подработку и практику, а семьи с детьми получат поддержку. В профессиональном сообществе уверены, что бебиситтер должен знать возрастные особенности детей и уметь оказывать первую помощь.

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