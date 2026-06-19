19 июня, 23:45Общество
Пенсионные средства россиян могут перевести в программу долгосрочных сбережений
Пенсионные средства россиян могут перевести в программу долгосрочных сбережений. Соответствующие поправки в законодательство сейчас обсуждают в правительстве.
Речь идет прежде всего о накопительной части пенсии так называемых "молчунов", которые ранее не выбрали государственный или негосударственный пенсионный фонд. Этими средствами можно будет распоряжаться, наследовать их и снимать в случае особых жизненных ситуаций.
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