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19 июня, 07:15

Политика

В Госдуме хотят ввести дополнительные меры контроля за содержанием животных

В Госдуме хотят ввести дополнительные меры контроля за содержанием животных

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В Госдуме обсуждают дополнительные меры контроля за содержанием животных. В числе предложений значатся обязательная регистрация домашних питомцев и создание единой базы владельцев. Закон уже сейчас запрещает самовыгул собак, за нарушение правил содержания предусмотрены штрафы.

Кинологи предупреждают, при встрече с агрессивной собакой необходимо сохранять спокойствие. Лучше замереть, не смотреть животному в глаза, отвернуться боком и глубоко дышать. При возможности следует занять место у дерева или стены, чтобы собака не забегала сзади. Бежать нельзя ни в коем случае.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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