Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились в китайском Шэньчжэне. Лидеры пожали друг другу руки перед совместным фотографированием на приеме для участников саммита АТЭС. Это их первая личная встреча после саммита на Аляске.

В саммите принимают участие представители 21 страны. Путин также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Вьетнама То Ламом. Кроме того, российский президент встретился со студентами первого российско-китайского университета.

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