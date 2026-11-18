Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили тему украинского урегулирования на встрече в Шеньчжэне. Российский президент рассказал о своих контактах с посланниками президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом в Москве. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин находится в Китае в рабочей поездке. Он уже выступил перед студентами и сотрудниками первого российского-китайского университета, совместного проекта МГУ и Пекинского политеха. Там президенту представили достижения в науке и технологиях.

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