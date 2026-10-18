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Новости

18 октября, 10:00

Город

Более 1 млн умных светильников ежедневно освещают Москву

Более 1 млн умных светильников ежедневно освещают Москву

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Более 1 миллиона умных светильников ежедневно освещают Москву. Изящный рисунок особенно наглядно видно с высоты. Например, на Воробьевых горах или в самом центре города – со смотровой площадки Центрального детского магазина.

То, как выглядит столица в ночи – это результат работы светодизайнеров, архитекторов, инженеров и других специалистов. У Москвы даже есть свой световой код с точечными акцентами и нормативами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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