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18 сентября, 23:30

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Московский ипподром открыли после двухлетней реконструкции

Московский ипподром открыли после двухлетней реконструкции

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Московский ипподром открыли после двухлетней реконструкции. Старейшему в России ипподрому вернули исторический облик, а на территории создали современный Конный двор с конюшнями, ветеринарным блоком и необходимой инфраструктурой.

Специалисты восстановили декор главного корпуса, включая квадригу на фасаде. Для реставрации использовали архивные документы и фотографии, а также лазерное сканирование здания. Утраченные элементы воссоздали, сохранив исторический облик ипподрома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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