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16 сентября, 19:30

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В Москве обновили дорожную разметку

В Москве обновили дорожную разметку

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Зрительница Москвы 24 показала очередь к храму Христа Спасителя с воды

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Доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского 16 сентября будет открыт до 20:00

Тысячи верующих пришли к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храм в Москве

В Москве обновили дорожную разметку. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Речь идет о ключевых магистралях и улицах, территориях возле дошкольных и учебных заведений, а также лечебно-профилактических учреждений, крупных парков, театров и кинотеатров.

Работы вели преимущественно ночью с частичным ограничением движения. Разметку нанесли долговечными пластичными материалами, ее четко видно. Это важно для безопасности водителей и пешеходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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