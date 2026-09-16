В Москве обновили дорожную разметку. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Речь идет о ключевых магистралях и улицах, территориях возле дошкольных и учебных заведений, а также лечебно-профилактических учреждений, крупных парков, театров и кинотеатров.

Работы вели преимущественно ночью с частичным ограничением движения. Разметку нанесли долговечными пластичными материалами, ее четко видно. Это важно для безопасности водителей и пешеходов.

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