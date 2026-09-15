Московоед объяснил выбор храма Христа Спасителя для очереди к мощам Спиридона

Храм Христа Спасителя удобен для размещения большой очереди к мощам святого Спиридона, поскольку к нему можно подойти с разных сторон. Об этом рассказал москвовед Алексей Орлов.

По его словам, набережная и Патриарший мост позволяют организовать движение большого количества паломников. Эксперт также отметил, что храм является главным кафедральным собором, поэтому подходит для приема большого числа посетителей.

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