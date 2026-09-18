Пять многопрофильных клиник помогают участникам СВО в Москве

В Москве работают пять многопрофильных клиник, где участники СВО могут получить полный комплекс медицинской помощи. Пациентам проводят операции, лечение и реабилитацию, а при необходимости направляют на протезирование и дальнейшее восстановление.

В Госпитале для ветеранов войн № 3 используют тренажеры и роботизированную кинезиотехнику, в том числе систему с экзоскелетом для восстановления двигательных функций. В клинике также работают психологи, оборудованы комнаты психологической разгрузки и арт-терапии.

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