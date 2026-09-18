Собянин и Цивилева навестили участников СВО в московском госпитале

Сергей Собянин и заместитель министра обороны Анна Цивилева навестили раненых участников специальной военной операции в госпитале ветеранов войн № 3. Там проходят лечение и реабилитацию бойцы со всей страны.

Мэр отметил, что московские специалисты разработали эффективный алгоритм медицинской помощи. Учреждение оснащено современным оборудованием, у врачей госпиталя большой опыт лечения и реабилитации участников вооруженных конфликтов.

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