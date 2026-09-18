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18 сентября, 12:45

Культура

Театру юных москвичей исполняется 90 лет

Театру юных москвичей исполняется 90 лет

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Театру юных москвичей исполняется 90 лет. Студия Московского дворца пионеров воспитала многих известных артистов, среди которых Ролан Быков, Игорь Кваша, Наталья Гундарева и Юрий Богатырев.

Сейчас воспитанники театра дают более 100 спектаклей в год. Преподаватели работают с ребятами по предпрофессиональной программе, а каждый третий выпускник в этом году выбрал творческую специальность и поступил в профильный вуз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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