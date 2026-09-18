Театру юных москвичей исполняется 90 лет. Студия Московского дворца пионеров воспитала многих известных артистов, среди которых Ролан Быков, Игорь Кваша, Наталья Гундарева и Юрий Богатырев.

Сейчас воспитанники театра дают более 100 спектаклей в год. Преподаватели работают с ребятами по предпрофессиональной программе, а каждый третий выпускник в этом году выбрал творческую специальность и поступил в профильный вуз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.