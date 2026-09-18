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18 сентября, 07:45

Общество

Россияне с более чем двумя детьми до 18 лет могут вернуть часть уплаченного налога

Россияне с более чем двумя детьми до 18 лет могут вернуть часть уплаченного налога

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Россияне с более чем двумя детьми до 18 лет могут вернуть часть уплаченного налога. Главное условие – средний доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум в 1,5 раза. Правило действует также в случае, если ребенку меньше 23 лет, но он учится очно. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

По ее словам, при назначении выплаты также учитывают имущество семьи и отсутствие долгов по алиментам. Если условия соблюдают оба родителя, за вычетом может обратиться каждый.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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