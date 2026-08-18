Сергей Собянин: московская билетная система работает уже в 37 регионах России

Московская билетная система работает уже в 37 регионах и ежедневно обрабатывает свыше четырех миллионов транзакций. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере МАХ. Москва делится этой разработкой с 2020 года.

Благодаря использованию столичной билетной системы повышается прозрачность, растет популярность городского транспорта, упрощается формирование отчетности для перевозчиков и улучшается управление маршрутной сетью.

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