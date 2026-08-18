В Домодедово таможенники изъяли у пассажира монеты почти на 2 млн рублей

Мужчина пытался ввезти в Россию старинные монеты. Груз почти на 2 миллиона рублей заметили сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово. Сканер показал, что внутри ручной клади под подкладкой были приклеены 30 монет.

Пассажир заявил, что боялся потерять монеты и не знал о необходимости декларирования. Монетам больше 100 лет, их отчеканили в Париже. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозят конфискация и штраф в размере двукратной стоимости товара.

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