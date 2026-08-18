Спрос на авиабилеты в Санкт-Петербург вырос на 400% из-за концертов Канье Уэста

Спрос на авиабилеты в Санкт-Петербург вырос на 400% после новости о концертах рэпера Канье Уэста. Вместе с тем спрос на отели в северной столице увеличился на 53%.

Два концерта пройдут на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Стадион вмещает около 80 тысяч зрителей. Самые доступные билеты раскупили в первые часы после старта продаж. Также были проданы самые дорогие – по 160 тысяч рублей.

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