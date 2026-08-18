Зампред правления Генбанка погиб в ДТП в центре Москвы

Зампред правления крымского Генбанка Дмитрий Ларин погиб в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. В Сеть попало видео момента аварии.

По предварительным данным, 50-летний мотоциклист перестраивался и, вероятно, не заметил частную скорую помощь, которая ехала по встречной полосе на вызов.

По словам очевидцев, мотоциклист погиб от полученных травм практически сразу. На месте аварии продолжили работу сотрудники МВД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.