Иностранец пытался провезти монеты на 2 млн рублей в Домодедово

Иностранец пытался провезти в Россию монеты почти на 2 миллиона рублей. Пассажира, прибывшего из Стамбула, остановили в аэропорту Домодедово при выборочной проверке. Сканер показал, что внутри ручной клади к подкладке были приклеены 30 монет.

Мужчина пояснил, что боялся потерять монеты и не знал о необходимости декларирования. Монетам больше 100 лет, их отчеканили в Париже. В отношении пассажира возбудили уголовное дело. Ему грозят конфискация и штраф в размере двукратной стоимости товара.

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