Спасатели эвакуировали 14 человек с Эльбруса

На горе Эльбрус эвакуировали 14 человек в ходе успешной спасательной операции. Группа альпинистов из 8 человек попала в непогоду и находилась на высоте 5 300 метров. Прибыв на место, спасатели МЧС обнаружили еще 6 туристов, которые также не могли самостоятельно спуститься из-за непогоды.

Спасатели спустили их всех на поляну Азау. Медицинская помощь никому не потребовалась. В поисковых работах участвовали 14 спасателей и 2 единицы техники. В МЧС напомнили о повышенной опасности в горах и призывает туристов быть

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