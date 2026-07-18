В Москве началась реставрация здания комбината газеты "Правда"

В Беговом районе Москвы началась реставрация здания комбината газеты "Правда" на одноименной улице. Специалисты проводят демонтаж аварийных участков перекрытий, очистку фасада и восстановление несущего каркаса. Сохранившиеся элементы конструкции "лечат" специальными составами, частично заменяют разрушенный кирпич.

Здание является памятником архитектуры эпохи конструктивизма. В 2006 году в нем произошел крупный пожар, после чего оно пустовало. Реставрация предполагает сохранение исторического облика и воссоздание утраченных элементов по оригинальным технологиям. Полное завершение работ займет несколько лет.

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