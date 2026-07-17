17 июля, 15:15Мэр Москвы
Собянин рассказал об уникальных находках, сделанных при реставрации ВДНХ
Во время реставрации ВДНХ обнаружили около 30 ценных исторических находок, сообщил Сергей Собянин. Специалисты нашли считавшиеся утраченными скульптурные композиции, росписи и декоративные элементы, скрытые под слоями краски и побелки.
Среди самых значимых находок – горельеф "Праздничный Ленинград" в павильоне № 64 "Оптика" и растительный орнамент на потолке павильона № 30 "Микробиологическая промышленность". Кроме того, в павильоне № 31 "Геология" обнаружили около 50 образцов минералов и руд.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.