Собянин рассказал об уникальных находках, сделанных при реставрации ВДНХ

Во время реставрации ВДНХ обнаружили около 30 ценных исторических находок, сообщил Сергей Собянин. Специалисты нашли считавшиеся утраченными скульптурные композиции, росписи и декоративные элементы, скрытые под слоями краски и побелки.

Среди самых значимых находок – горельеф "Праздничный Ленинград" в павильоне № 64 "Оптика" и растительный орнамент на потолке павильона № 30 "Микробиологическая промышленность". Кроме того, в павильоне № 31 "Геология" обнаружили около 50 образцов минералов и руд.

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