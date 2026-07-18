"Новости дня": в Хамовниках перекроют движение из-за концерта Агутина

Движение временно перекроют по нескольким улицам в районе стадиона "Лужники" в Хамовниках вечером 18 июля. Корректировки связаны с проведением концерта Леонида Агутина.

С 20:00 до окончания мероприятия проезд будет закрыт по улицам Савельева, Доватора, а также участкам улиц 10-летия Октября, 3-ей Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой.

Также будет закрыт проектируемый проезд № 2309 у южного выхода станции метро "Спортивная". На перекрытых улицах будет запрещена парковка.

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