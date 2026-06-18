Состоятельная пара оказывается на грани развода в третьей части "Холопа"

В третьей части фильма "Холоп" очень состоятельная пара оказывается на грани развода. Они готовы продать совместный бизнес и забыть друг друга, но их дети хотят сохранить семью и обращаются к Грише, который необычно решает проблемы.

Действия переносятся во времена Петра Первого. В роли супругов Вяземских – Кристина Асмус и Павел Прилучный. Роль Гриши исполнил Милош Бикович.

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