ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины

Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.

Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.

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