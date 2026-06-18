18 июня, 21:15Политика
ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины
Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.
Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.
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