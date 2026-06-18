Авиакомпании скорректируют расписание рейсов из-за ограничений в столичных аэропортах

Авиакомпании корректируют расписание из-за ограничений в московских аэропортах. По данным Росавиации, аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию, а ограничения в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково сняты.

Для удобства пассажиров в терминалах задействован дополнительный персонал, все службы работают в усиленном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.