В Госдуме предложили ужесточить правила для владельцев опасных пород собак. Москвичей может ждать строгий экзамен по дрессировке еще до покупки питомца. Поводом стали случаи нападений агрессивных псов на людей и других животных.

Еще одна возможная мера – обязательная ежегодная страховка. Планируется, что если собака сорвется с поводка и причинит вред, этот полис полностью покроет лечение пострадавших. Также нарушителей правил хотят заставить пожизненно оплачивать содержание питомца в приюте.

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