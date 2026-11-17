В Москве завершился летний сезон речной навигации. Востребованность водного транспорта стала рекордной за всю историю. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

С начала 2026 года пассажиры совершили 1,5 миллиона поездок на 4-х регулярных речных маршрутах. Всего с момента их запуска в 2023 году электросудами воспользовались более 4,5 миллиона раз.

В следующем сезоне Москва продолжит развивать речные маршруты. На маршруте "Лужники" – "Киевский" откроются причалы "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды", а на маршруте "Новоспасский" – "ЗИЛ" появится промежуточный причал "Красные Холмы".

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.