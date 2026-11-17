Чертановский суд Москвы арестовал 21-летнюю девушку, обвиняемую в покушении на убийство политолога Сергея Заворотного. На допросе она призналась, что по указанию мошенников прикрепила взрывное устройство к днищу его автомобиля, полагая, что это GPS-трекер.

Взрыв произошел, когда Заворотный находился за рулем. Политолога доставили в реанимацию, после чего прооперировали.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.