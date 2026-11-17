Конституционный суд направил дело футболиста Матвея Сафонова о размере алиментов на новое рассмотрение. Вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" уже выплатил дочери от первого брака около 90 миллионов рублей.

Ранее размер алиментов рассчитывали в зависимости от дохода спортсмена. Конституционный суд указал, что при сверхдоходах выплаты можно назначить и в твердой денежной сумме, которая должна соответствовать реальным потребностям ребенка.

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