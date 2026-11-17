17 ноября, 14:15Транспорт
Столичных автомобилистов предупредили о снегопаде утром 18 ноября
Столичных автомобилистов призывают к осторожности в связи с мощным снегопадом, который накроет город утром 18 ноября. Выезжать можно только на зимней резине, по возможности лучше пересаживаться на общественный транспорт.
В Дептрансе рекомендуют водителям большегрузов заранее подготовиться к рейсам, избегать поездок по МКАД, проверить состояние шин, тормозной системы и не перегружать автомобиль.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.