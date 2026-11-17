Столичных автомобилистов призывают к осторожности в связи с мощным снегопадом, который накроет город утром 18 ноября. Выезжать можно только на зимней резине, по возможности лучше пересаживаться на общественный транспорт.

В Дептрансе рекомендуют водителям большегрузов заранее подготовиться к рейсам, избегать поездок по МКАД, проверить состояние шин, тормозной системы и не перегружать автомобиль.

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