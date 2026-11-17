С профессиональным праздником участковых и ветеранов службы поздравил заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Он выразил благодарность сотрудникам за добросовестную службу, неравнодушие и внимательное отношение к москвичам, и подчеркнул, что участковые каждый день следят за порядком в жилых районах столицы. Во всех округах полицейским помогают сотрудники "Московской безопасности" и городские народные дружины.

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