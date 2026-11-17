Блогеры начали крепить смартфоны к поездам метро ради просмотров в соцсетях. Для съемки они приклеивают гаджеты к составам и бегут за ними, чтобы создать эффектный кадр.

В столичной подземке подобные действия могут привести к административной или уголовной ответственности. За нарушение могут назначить штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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