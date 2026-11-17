Количество заявок на отпуск в США выросло примерно на 13% перед выходом GTA VI. Специалисты заговорили о возможном единовременном ущербе экономике страны в размере 1 миллиарда долларов.

Некоторые поклонники GTA заранее договорились с работодателями о выходном. Руководитель одной из юридических компаний разрешил сотрудникам, у которых установлена игра, посвятить этот день игровому процессу.

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