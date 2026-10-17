Полиция применила слезоточивый газ против участников акции во Франции

Во Франции проходят массовые протесты против роста цен на топливо и снижения достатка населения. Группы участников акций начали бросать камни и пиротехнику в дежуривших по периметру площади полицейских. Те ответили гранатами со слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

После почти двух часов противостояния стражи порядка задействовали водомет. Несмотря на это, демонстранты подожгли автомобиль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

