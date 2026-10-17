Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 15:15

Транспорт

Протяженность трасс картинг-центра "Руднево" в Москве превысила 1,2 км

Протяженность трасс картинг-центра "Руднево" в Москве превысила 1,2 км

"Новости дня": зимние тарифы начали действовать на речном транспорте Москвы

"Новости дня": камеры ЦОДД выявляют 67 видов нарушений на электросамокатах в Москве

"Это Москва": заряжено

Тариф проезда по Московскому скоростному диаметру вырос до 25 рублей

Картинг-центр с крытой и всесезонной трассами открылся в "Технополисе "Москва"

Станция столичного метро "Сосенки" улучшит транспортную доступность района

На станции "Сосенки" Троицкой линии метро начали возводить стены

На МЦД-1 изменили расписание поездов и "Аэроэкспрессов"

В московских аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Протяженность трасс нового картинг-центра "Руднево" в "Технополисе "Москва" превышает 1,2 километра. Комплекс включает крытый и открытый маршруты, причем уличная трасса работает круглый год и сертифицирована для соревнований высокого уровня.

На ней установлены системы фотофиксации, светофоры, LED-экраны для отображения результатов и освещение для ночных заездов. В центре также открыли академию картинга, где обучают гонщиков с трех лет. За год здесь планируют готовить до 400 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоКарина ЧерноваЕлизавета Галева

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика