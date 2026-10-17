Протяженность трасс картинг-центра "Руднево" в Москве превысила 1,2 км

Протяженность трасс нового картинг-центра "Руднево" в "Технополисе "Москва" превышает 1,2 километра. Комплекс включает крытый и открытый маршруты, причем уличная трасса работает круглый год и сертифицирована для соревнований высокого уровня.

На ней установлены системы фотофиксации, светофоры, LED-экраны для отображения результатов и освещение для ночных заездов. В центре также открыли академию картинга, где обучают гонщиков с трех лет. За год здесь планируют готовить до 400 человек.

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