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17 октября, 15:15

Происшествия

Водителям рекомендовали искать пути объезда после падения экскаватора на Варшавском шоссе

Водителям рекомендовали искать пути объезда после падения экскаватора на Варшавском шоссе

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Две полосы заняты на Варшавском шоссе после падения экскаватора

Движение затруднено на Варшавском шоссе после падения экскаватора

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Водителям рекомендовали выбирать пути объезда из-за падения экскаватора на Варшавском шоссе. На участке под Павелецким путепроводом для проезда доступны только две из пяти полос.

По предварительным данным, пострадавших нет. Авария произошла после того, как стрела экскаватора задела пролет железнодорожного моста, после чего техника упала с трала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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