17 октября, 15:15Происшествия
Водителям рекомендовали искать пути объезда после падения экскаватора на Варшавском шоссе
Водителям рекомендовали выбирать пути объезда из-за падения экскаватора на Варшавском шоссе. На участке под Павелецким путепроводом для проезда доступны только две из пяти полос.
По предварительным данным, пострадавших нет. Авария произошла после того, как стрела экскаватора задела пролет железнодорожного моста, после чего техника упала с трала.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.