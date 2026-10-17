Водителям рекомендовали искать пути объезда после падения экскаватора на Варшавском шоссе

Водителям рекомендовали выбирать пути объезда из-за падения экскаватора на Варшавском шоссе. На участке под Павелецким путепроводом для проезда доступны только две из пяти полос.

По предварительным данным, пострадавших нет. Авария произошла после того, как стрела экскаватора задела пролет железнодорожного моста, после чего техника упала с трала.

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