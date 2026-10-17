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17 октября, 13:30

Политика

Путин поручил восстановить пострадавшие от атак торговые и логистические объекты

Путин поручил восстановить пострадавшие от атак торговые и логистические объекты

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Владимир Путин поручил восстановить торговые и логистические объекты, пострадавшие от терактов, с использованием современных технологических решений. Правительство должно утвердить соответствующую программу и отчитаться о ее выполнении до 1 ноября.

Поручение вошло в перечень решений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 19 августа. Тогда президент заявил, что торговые склады, ставшие целями атак украинских беспилотников, необходимо восстанавливать в том числе при участии государства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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