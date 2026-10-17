На МЦД-1 изменили расписание поездов и "Аэроэкспрессов"

На МЦД-1 изменилось расписание поездов и "Аэроэкспрессов". Большинство дневных рейсов до аэропорта отменили, при этом увеличат количество автобусов. Корректировки затронут Савеловское и Белорусское направления.

На Савеловском направлении интервалы движения увеличат до 1 часа 15 минут, часть поездов будет курсировать по укороченным маршрутам. Изменения связаны с модернизацией путей в районе станции "Лианозово". К стандартному графику вернутся 18 октября после 16:00.

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