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17 октября, 09:30

Транспорт

На МЦД-1 изменили расписание поездов и "Аэроэкспрессов"

На МЦД-1 изменили расписание поездов и "Аэроэкспрессов"

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На МЦД-1 изменилось расписание поездов и "Аэроэкспрессов". Большинство дневных рейсов до аэропорта отменили, при этом увеличат количество автобусов. Корректировки затронут Савеловское и Белорусское направления.

На Савеловском направлении интервалы движения увеличат до 1 часа 15 минут, часть поездов будет курсировать по укороченным маршрутам. Изменения связаны с модернизацией путей в районе станции "Лианозово". К стандартному графику вернутся 18 октября после 16:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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