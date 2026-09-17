Сквозной проезд сделали около станции метро "Новослободская". Он проходит между улицей Селезневской и Весковским переулком через Долгоруковскую улицу. Этот маршрут позволяет водителям сократить путь до 2 километров.

Раньше приходилось делать большой крюк через соседние улицы. Специалисты ЦОДД нашли возможность обустроить прямой проезд без масштабного строительства просто за счет новой разметки и светофоров.

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