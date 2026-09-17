Запрет на экспорт дизтоплива в России могут продлить до конца октября

В России планируют продлить запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков объяснил, что высокий спрос на дизель сохраняется в течение всего лета и в сентябре. В этот период топливо активно используют в сельском хозяйстве для уборочной кампании и посева озимых.

При этом часть российских НПЗ по прежнему находится на ремонте, поэтому ограничение экспорта может помочь сохранить объемы дизельного топлива на внутреннем рынке.

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