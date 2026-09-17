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17 сентября, 10:30

Общество

Ракова рассказала о работе мобильных пунктов вакцинации в Москве

Ракова рассказала о работе мобильных пунктов вакцинации в Москве

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Специалисты Центра имени Гамалеи успешно испытали вакцину против Эболы

В столице начали работать мобильные пункты вакцинации у 18 станций метро, МЦК и МЦД. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, москвичи могут сделать прививку по пути на работу, учебу или домой.

Мобильные пункты работают без выходных и предварительной записи. Перед вакцинацией врач проводит осмотр, чтобы выявить возможные противопоказания, после этого делает прививку. Процедура занимает от 10 до 15 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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