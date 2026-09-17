Областной маршрут № 986к от "Речного вокзала" до Химок перестал работать

С 17 сентября больше не работает областной маршрут № 986к, который ходил от метро "Речной вокзал" до торгового центра "МЕГА Химки". Об этом сообщили в Дептрансе.

Вместо него рекомендуют пользоваться городскими районными маршрутами № 400 и 851. На них можно доехать от метро "Речной вокзал" до остановки "Монумент", а от нее дойти до торгового центра "МЕГА" пешком примерно за 10 минут.

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