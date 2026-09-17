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17 сентября, 07:15

Политика

Владимир Путин призвал россиян подойти к выборам обдуманно и ответственно

Владимир Путин призвал россиян подойти к выборам обдуманно и ответственно

Путин выступил с традиционным обращением в преддверии выборов в Госдуму

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Владимир Путин призвал россиян подойти к выборам в Госдуму обдуманно и ответственно. Об этом он заявил в обращении к избирателям накануне парламентского голосования.

Путин отметил, что голос каждого избирателя имеет значение. От личного выбора граждан напрямую зависит, кто будет представлять интересы людей в федеральном парламенте, в регионах и на местном уровне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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