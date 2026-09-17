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Новости

17 сентября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Собянин: система ЕМИАС будет внедрена в поликлиниках Санкт-Петербурга

Прививку от гриппа в школах и детсадах Москвы сделают только с согласия родителей

Число участниц проекта "Стану мамой" в Москве выросло в два раза за год

Вакцинация от гриппа началась в школах и детских садах Москвы

Более 300 тыс москвичей возобновили обследования благодаря "Московскому чекапу"

В столичных школах началась вакцинация детей и подростков от гриппа

450 тысяч москвичек прошли исследование на АМГ в рамках проекта "Стану мамой"

Отечественная вакцина от рака кожи будет доступна россиянам бесплатно по ОМС

Собянин: московские медики выполнили более 31 тыс операций в Донбассе

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Новая программа заботы о здоровье "Московский чекап" помогла привлечь к профилактике свыше 300 тысяч москвичей. За последние 2 года они не проходили обследования или вовсе не обращались в городские поликлиники. К программе "Московский чекап" уже присоединились более 1,5 миллиона москвичей, 700 тысяч из них завершили первый онлайн-этап.

"2 года назад мы запустили проект "Стану мамой", чтобы москвички могли осознанно подойти к материнству, заранее узнать о своем репродуктивном здоровье и при необходимости своевременно получить помощь. Участницами проекта уже стали 450 тысяч женщин. 85 тысяч из них прошли обследование в центрах женского здоровья и получили рекомендации специалистов", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Нефрологический центр больницы имени Юдина стал крупнейшим в столице по объему оказания заместительный почечной недостаточностью. Мощности отделения гемодиализа были увеличены вдвое. Процедура позволяет очищать кровь пациентам с тяжелыми заболеваниями почек и хронической почечной недостаточностью.

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