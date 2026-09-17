Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Новая программа заботы о здоровье "Московский чекап" помогла привлечь к профилактике свыше 300 тысяч москвичей. За последние 2 года они не проходили обследования или вовсе не обращались в городские поликлиники. К программе "Московский чекап" уже присоединились более 1,5 миллиона москвичей, 700 тысяч из них завершили первый онлайн-этап.

"2 года назад мы запустили проект "Стану мамой", чтобы москвички могли осознанно подойти к материнству, заранее узнать о своем репродуктивном здоровье и при необходимости своевременно получить помощь. Участницами проекта уже стали 450 тысяч женщин. 85 тысяч из них прошли обследование в центрах женского здоровья и получили рекомендации специалистов", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Нефрологический центр больницы имени Юдина стал крупнейшим в столице по объему оказания заместительный почечной недостаточностью. Мощности отделения гемодиализа были увеличены вдвое. Процедура позволяет очищать кровь пациентам с тяжелыми заболеваниями почек и хронической почечной недостаточностью.