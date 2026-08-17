Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 11:45

Общество

Потепление до 25 градусов ожидается в Москве 17 августа

Потепление до 25 градусов ожидается в Москве 17 августа

"Деньги 24": новые условия ипотечных каникул начнут действовать в России с 1 сентября

"Спецреп": дальнобойщики

Зрители Москвы 24 могут получить приз, угадав район столицы

Жители района Филевский парк пожаловались на антисанитарию из-за кормления голубей

"Качество жизни": врач рассказала о пользе водорослей

"Миллион вопросов": трихолог рассказал, как спасти волосы после отпуска

"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 августа

Сезон ловли раков начался в Подмосковье

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 17 августа

Синоптики прогнозируют до 25 градусов в Москве 17 августа. Влияние циклона, который принес дождь утром, постепенно заканчивается.

За прошедшие часы в столице выпало не более 1 литра осадков на квадратный метр, а в Долгопрудном количество осадков достигло 8 литров.

Днем вероятность дождя составит 30%, ветер усилится до 6 метров в секунду, а к вечеру местами его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика