Потепление до 25 градусов ожидается в Москве 17 августа

Синоптики прогнозируют до 25 градусов в Москве 17 августа. Влияние циклона, который принес дождь утром, постепенно заканчивается.

За прошедшие часы в столице выпало не более 1 литра осадков на квадратный метр, а в Долгопрудном количество осадков достигло 8 литров.

Днем вероятность дождя составит 30%, ветер усилится до 6 метров в секунду, а к вечеру местами его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

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