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17 августа, 11:45

Политика

Российские военные освободили Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области

Российские военные освободили Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области

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Российские военные освободили населенные пункты Першомарьевка в Донецкой Народной Республике и Кудиевка в Харьковской области. Подразделения группировок "Южная" и "Север" продолжили наступление, установив контроль над территориями.

Ведутся активные боевые действия в районе Доброполья, взятие которого откроет путь к тылу Славянско-Краматорской агломерации. Операторы БПЛА уничтожили военную технику, логистические центры и пункты управления дронами ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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