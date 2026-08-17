Российские военные освободили населенные пункты Першомарьевка в Донецкой Народной Республике и Кудиевка в Харьковской области. Подразделения группировок "Южная" и "Север" продолжили наступление, установив контроль над территориями.

Ведутся активные боевые действия в районе Доброполья, взятие которого откроет путь к тылу Славянско-Краматорской агломерации. Операторы БПЛА уничтожили военную технику, логистические центры и пункты управления дронами ВСУ.

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