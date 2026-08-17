Сезон ловли раков начался в Подмосковье

В Подмосковье начался сезон ловли раков, который продлится до октября. Лучше всего устраивать охоту в ночное время с 21:00 до 03:00. Именно в это время они выходят из укрытий. Членистоногие предпочитают пасмурную теплую погоду без сильного ветра и жары.

Устроить охоту можно на Истринском водохранилище, Оке, Рузе и озере Бисерово. Ловить раков можно только при помощи раколовок, руками это делать запрещено. Суточный лимит составляет 30 раков, за нарушение правил грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

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